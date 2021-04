Coupe de France : Les compositions de PSG-Angers

Tenant du titre de la Coupe de France après son succès face à l'AS Saint-Étienne lors de l'édition précédente (1-0), le PSG reçoit Angers, ce mercredi en quarts de finale de la compétition sur la pelouse du Parc des Princes (18h45). Jouissant d'un palmarès conséquent dans l’épreuve avec 13 titres, le club francilien aspire à continuer son chemin face à l'équipe dirigée par Stéphane Moulin. Toutefois, la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, le mercredi 28 avril, est aussi présente dans les têtes. Ainsi, et en sachant qu'un déplacement à Metz se déroulera samedi en Ligue 1, Mauricio Pochettino a procédé à une légère rotation.

Mbappé sur le banc, Neymar titulaire

Sur le plan défensif, avec les absences de Diallo et de Marquinhos, on verra notamment un duo composé par Danilo et Kehrer dans l'axe de la défense. Verratti étant également forfait, le double pivot sera formé par Gueye et Paredes. Sur le plan offensif, Kylian Mbappé sera sur le banc alors que Neymar sera bien titulaire. Du côté des visiteurs, Stéphane Moulin, qui a prévenu qu'il voulait créer une surprise sur le plan du résultat, comptera notamment sur certains de ses éléments forts, comme par exemple Stéphane Bahoken, aligné en pointe de l'attaque.



La composition du PSG : Rico - Dagba, Danilo, Kehrer, Bakker - Gueye, Paredes - Draxler, Neymar, Di Maria - Icardi.



La composition d'Angers : Butelle - Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle - Amadou, Mangani - Thioub, Pereira-Lage, Cabot - Bahoken.