Coupe de France : Le retour du derby de la Garonne

Annulé en avril dernier suite à l’arrêt de la saison en raison de la crise sanitaire, le derby de la Garonne aura bien lieu cette saison. Pas en Ligue 1, le TFC ayant été rétrogradé, mais en 32es de finale de la Coupe de France, mercredi après-midi (14h45) au Matmut Atlantique. Dans une ambiance évidemment particulière, et avec un format inédit, puisque les amateurs et les professionnels disputent la compétition séparément jusqu'aux 16es de finale.



"Pour moi, ce n'est pas la Coupe de France. La Coupe de France ça ne veut plus rien dire. La Coupe, c'est la fête. La fête du monde amateur. Toute la magie de la Coupe n'existe pas. Il y a le Covid , tout ça... C'est compliqué. Mais la Coupe ce sont des stades pleins, des stades colorés, des petits qui arrivent à faire chuter les gros. Aujourd'hui, ça n'existe pas, donc pour moi c'est juste un match en plus", a déploré l’entraîneur toulousain Patrice Garande en conférence de presse après le nul à Troyes (1-1), confiant également qu’il n’allait pas se priver de faire tourner, et de reposer des joueurs "très fatigués".

Garande veut "du bonheur ailleurs"

"Je sais que les supporters toulousains attendent beaucoup ce match mais avec tout le respect que j'ai pour eux - Dieu sait que j'ai envie de leur apporter beaucoup de bonheur à chaque match et à la fin de la saison - très franchement, je pense qu'on ne va pas gagner la Coupe de France. On va essayer d'avoir du bonheur ailleurs que là." Mais même avec une équipe remaniée, l’actuel deuxième de Ligue 2, qui a chuté pour la première fois depuis trois mois la semaine dernière à Auxerre (3-1), a toutes ses chances face à des Girondins qui pointent désormais à la dixième place de l’élite, après trois revers de rang, le dernier dimanche à Brest (2-1). Surtout qu’ils vont eux aussi pratiquer le turn-over.



"Il y a une certaine cadence de matchs, et certains joueurs sont cuits. Il ne faut surtout pas les blesser", a ainsi déclaré Jean-Louis Gasset à la veille de la rencontre, citant les exemples de Yacine Adli et Hwang Ui-jo . L’entraîneur bordelais va ainsi en profiter pour lancer des éléments moins expérimentés : "Il y a des joueurs que j'ai envie de voir à balles réelles parce qu'on ne les voit qu'aux entraînements ou lors des oppositions contre la réserve." Des jeunes joueurs qui vont avoir l’occasion de se montrer, dans une compétition où les Girondins assurent, eux, avoir des vraies ambitions. Et qui voudront enchaîner une troisième victoire consécutive face aux Toulousains, 16 mois après leur victoire 3-1 au Stadium lors de leur dernier affrontement officiel, eux qui n’avaient pas réussi à se départager en amical cet été (0-0).