Coupe de France des Grandes Ecoles : Clairefontaine accueillera les phases finales

La grande finale de la Saint-Gobain Football Cup dans l'un des temples de l'histoire du football français. Cette année, c'est en effet dans le mythique Centre National de Football de Clairefontaine que se jouera le dénouement de cette compétition connue depuis sa création, en 2011, comme la Coupe de France des grandes écoles supérieures de commerce et d’ingénieurs. Elles étaient quarante écoles d'ingénieurs et de commerce sur la ligne de départ cette année (plus de 3 000 étudiants de toute la France), avec au menu les finales régionales comme prochaine étape. Ces finales régionales auront lieu les 26 mars et 9 avril prochains à Lyon (le 26 mars, pour la conférence sud) et Meudon (le 9 avril, pour la conférence nord) sachant que les éliminatoires, débutés en décembre, ont déjà donné lieu à un premier écrémage. Le but pour toutes les écoles en lice dans ce qui constitue assurément aujourd'hui le plus grand rendez-vous sportif du monde étudiant ira donc cette année au-delà de l'outil de recrutement majeur des jeunes cadres du groupe Saint-Gobain, dont les valeurs correspondent à celles véhiculées par le sport.

Le grand vainqueur sera connu la saison prochaine

Avec en perspective pour les 500 étudiants et étudiantes (vingt équipes, dix féminines, dix masculines) qui participeront aux finales régionales des deux tournois (les écoles d'ingénieurs d'un côté, les écoles supérieures de commerce, de l'autre, avec à chaque fois une épreuve masculine et une autre féminine) de participer à cette grande finale qui permettra à tous ces footballeurs en herbe d'évoluer le temps d'un week-end (du 22 au 24 avril) dans les mêmes conditions que les joueurs de l'équipe de France. Un rêve avant l'heure pour les vingt-quatre équipes qui disputeront ces finales fin avril (six équipes qualifiées dans les quatre Coupes de France proposées). Les cinq équipes qui valideront leur billet lors des finales régionales rejoindront en effet une sixième, à savoir le lauréat de la dernière édition, en 2019. Ainsi, l'INSA Toulouse, chez les filles, et l'INSA Strasbourg, chez les garçons, pour ce qui est des écoles d'ingénieurs, sont déjà assurées d'être de la grande finale de Clairefontaine. Même chose pour NEOMA BS Reims (filles) et Burgundy BS (garçons) du côté des écoles supérieures de commerce. Quant au grand vainqueur de la Saint-Gobain Football Cup, il sera sacré en début de saison prochaine, à l'issue des finales opposant les lauréats de cette Coupe de France des grandes écoles.



Les équipes qualifiées pour les finales régionales

Conférence sud (Centre Tola Vologe à Lyon, le 26 mars 2022 à partir de 10h00) :

Ecole d'ingénieurs (F) : INP Toulouse, INSA Strasbourg, ENSEA Cergy, ICAM Nantes, ENSTA Bretagne, ENTPE Lyon

Ecole supérieure de commerce (F) : EM Lyon, Grenoble EM, Toulouse BS, EDHEC Nice

Ecole d'ingénieurs (H) : Centrale Nantes, INSA Toulouse, Polytechnique Nancy, INSA Lyon

Ecole supérieure de commerce (H) : ESC Clermont, EM Lyon, Grenoble EM, KEDGE Marseille, ESSEC Cergy, EM Strasbourg



Conférence nord (Stade Marcel Bec, Meudon, le 9 avril 2022 à partir de 10h00) :

Ecole d'ingénieurs (F) : Centrale Supélec, A&M Angers, Centrale Nantes, IMT Nord Europe

Ecole supérieure de commerce (F) : HEC, ESCP, AUDENCIA Nantes, EDHEC Lille, ESSEC, NEOMA Rouen.

Ecole d'ingénieurs (H) : ENSTA Bretagne, ISAE ENSMA, UTT Troyes, A&M Cluny, Centrale Supélec,

ICAM Lille ou Centrale Lille (match à venir)

Ecole supérieure de commerce (H) : NEOMA Reims, IESSEG Lille, KEDGE Bordeaux, INSEEC Paris



NB : Le format de compétition reste le même des éliminatoires à la finale : 2x45’ pour les garçons, 2x30’ pour les filles