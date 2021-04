Bordeaux n'est pas dans la situation la plus optimale possible ces dernières semaines. Dominée par l'AS Saint-Étienne le week-end dernier (4-1), la formation dirigée par Jean-Louis Gasset s'apprête à recevoir l'AS Monaco, dimanche (17h05) lors de la 33ème journée de Ligue 1. La série de trois défaites consécutives en championnat n'incite pas à l'optimisme avant le match et ce vendredi, Benoît Costil s'est présenté face à la presse pour la première fois depuis janvier 2020. Sondé sur la mauvaise dynamique de l'équipe, le gardien a été franc dans sa réponse, refusant de verser dans le négatif.

"Laisser les Girondins là où ils doivent être"

'maintenant, on sort la tête de l'eau, on arrête de ne voir que du noir.'a-t-il assuré. Alors que Bordeaux ne possède que six points de plus que le dix-huitième (le Nîmes Olympique), le temps presse et il semble urgent d'enclencher une série positive. "a jugé Costil.Après le passage de l'ancien gardien de Rennes, Jean-Louis Gasset a pris la parole. Suite au revers concédé face à Saint-Étienne, une réunion s'est déroulée, mardi. "a-t-il expliqué. Place désormais au terrain avec la réception de Monaco qui, depuis début janvier, surfe sur une dynamique positive de douze victoires, deux nuls et une seule défaite en Ligue 1.