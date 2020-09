Coronavirus : Neymar et Di Maria postifs au Covid-19 ?

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi sur ses différents supports, le Paris Saint-Germain a annoncé les résultats des tests Sars CoV2 passés par les joueurs de l'équipe première. Trois cas suspectés de Covid-19 s'avèrent bien positifs.

"Trois joueurs du Paris Saint-Germain sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié", indique le Paris Saint-Germain, sans préciser l'identité des joueurs concernés. "L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours", conclut le club. Selon L'Equipe, il s'agirait de Neymar, d'Angel Di Maria et Leandro Paredes.