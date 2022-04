Comment Grinta a révolutionné le football amateur…

« Un mini-Amazon pour les clubs »

« Les clubs hallucinent »

Le constat vient des clubs amateurs avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Pour faire rentrer un peu de trésorerie, ou simplement dynamiser l'image du club, les bénévoles de clubs amateurs achètent des équipements aux couleurs du club, qu'ils revendent ensuite à leurs licenciés à des conditions préférentielles. En fait, ils jouent malgré eux un rôle de petit magasin en équipements sportifs. Le problème est qu'ils n'ont pas les outils pour le faire simplement et bénéficier au maximum de leurs efforts. Il n'y avait pas de solution e-commerce pensée pour l'usage très spécifique des clubs amateurs. Du coup, les bénévoles se retrouvent eux-mêmes à récolter, sur une feuille volante ou sur un fichier excel au mieux, les commandes des gamins ainsi que les tailles. Ils doivent ensuite rassembler le tout auprès d’un trésorier, il faut passer les commandes auprès d’un distributeur, gérer les changements de taille de dernière minute, suivre les commandes et annoncer les problèmes récurrents de retard de livraison, ou de produits manquants. Bref, c’est une tannée, et tous les clubs nous partageait leurs craintes à développer vraiment cette boutique qui pouvait souvent générer des tensions en raison de ces mauvaises expériences vécues par les licenciés, ou leurs parents. Nous connaissions ce marché du sport amateur avec une première solution que nous avions créée il y a quatre ans. Face à ce problème récurrent, nous avons décidé de créer une solution e-commerce entièrement pensée pour faciliter la vie des bénévoles et mieux servir les licenciés des clubs amateurs.C’est hyper simple à mettre en place. Nul besoin d'être un responsables e-commerce ou responsable digital pour bénéficier pleinement des avantages de Grinta. Il faut moins d'une minute pour que le bénévole en charge des équipements crée le site e-commerce du club, sans aucune compétence requise, avec un catalogue de produits personnalisables déjà intégré, et un stock dédié prêt à livrer les membres du club en moins de sept jours. Pour la première fois, les licenciés et supporters profitent d’un merchandising digne des clubs pros au travers de la boutique en ligne du club. De leur côté, les dirigeants du club sont libérés de toutes les contraintes, et surtout des habituelles frictions que les retards ou problèmes de suivi pouvaient créer avec les licenciés ou leurs parents. En plus, à chaque fois que des équipements sont achetés, les clubs perçoivent une commission de 10% reversées par les équipementiers.Suite au lancement le 15 Octobre 2020, on a très rapidement trouvé nos premiers clubs utilisateurs. Et de quelques clubs, on est passé à plus de 2 000 boutiques en ligne qui exposent des produits officiels du clubs, quelle que soit la marque. À titre d'exemple, sur ce mois de mars, ce sont plus de 300 nouvelles boutiques créées, dont 45 qui ont déjà généré leurs premières commandes.Nous n'avons pas créé le concept de boutiques de club. Les bénévoles, peu importe les moyens, le faisaient déjà dans l'intérêt de leur club et de leurs licenciés. En revanche, nous avons automatisé l’ensemble du processus, de la collecte de l’argent jusqu’à la gestion du catalogue en passant par la mise en ligne de la boutique, le suivi automatisé des commandes et le service client dédié qui libère le bénévole de toute gestion conflictuelle avec ses membres. En ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le club est devenu un mini Amazon, ultra local, communautaire, et responsable avec la mécanique de commission pour l'association sportive. C'est tout cette expérience utilisateurs qui change la vie des clubs, et c’est davantage là que se situe la révolution. D’un point de vue usage (pour les licenciés) et expérience (pour les clubs), on a clairement changé la donne. Des solutions existaient, mais aucune ne s'était attardé au fonctionnement spécifique d'un club et à ses usages.Des centaines de retours positifs que nous recevons de nos utilisateurs. Toute notre équipe est passionnée par le monde amateur, et notre mission envers ces milliers de clubs est vraiment un élément de motivation dans la construction de notre produit. Nous avons mis en place un "Lovewall", un espace où l'on note tous les messages d'amour que l'on reçoit de nos utilisateurs. Le mot amour peut paraître fort, mais c'est dans notre ADN, on aime ce sport amateur et on est extrêmement fiers et heureux lorsque nos utilisateurs nous le rendent. Au-delà de nous rendre fiers, ça nous donne encore plus la chauffe pour continuer de permettre aux clubs d'embrasser cette grande opportunité e-commerce, avec une solution qui leur correspond et qui les fait briller !Il est né de la voix de milliers de bénévoles. C'est leurs difficultés rencontrées à créer et animer une boutique pour leur club qui a donné vie à Grinta. D'ailleurs, ce qui a été le plus long, avant même de coder et de développer la plateforme, ça a été d'échanger et de rassembler des centaines de discussions avec des bénévoles en charge des équipements. Notre premier principe en interne, c'est de démarrer par le problème. Nous nous passionnons pour le fonctionnement de nos utilisateurs et les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. C’est un vrai effort que l’on fait et que l’on continuera de faire. Comprendre ces problèmes, les transformer en solutions innovantes à coup de technologie et de design, c'est notre métier au quotidien. Et on ne fait que commencer... Le deuxième sujet qui a demandé un effort conséquent, ça a été de développer notre propre solution de fullfilment et de personnalisation. Ce qui signifie que nous avons une plateforme dédiée au stockage, à la personnalisation et à l'envoi de toutes les commandes réalisées sur les boutiques de nos clubs utilisateurs. Mais ce n'est pas qu'une question de flux physiques de produits, pour lesquels nous nous appuyons sur l'expertise d'un partenaire spécialisé dans la e-logistique. C'est d'avantage la technologie qui l'accompagne qui est unique. Elle nous permet aujourd'hui de livrer en moins de 7 jours les commandes de produits personnalisés, avec un taux d'erreur inférieur à 0,5% sur la partie personnalisation. Ça a été un vrai gros travail, mais ça méritait cet effort, car aujourd'hui c'est un des 3 piliers qui nous rend unique aux yeux des clubs et de leurs licenciés.C’est un terme qui nous parle et que l’on s’approprie beaucoup avec nos associés. Plus qu'un nom, c'est un état d'esprit que l'on retrouve souvent dans le football et qui met en avant la rage de vaincre d'une équipe, ce supplément d'âme qui la pousse à réaliser des exploits incroyables. Pour nous, le sport vient des territoires. Il est créé par les bénévoles des 170 000 associations sportives françaises qui rassemblent plus de 17 millions de pratiquants. En Europe, c'est un million de clubs qui génèrent la pratique pour 250 millions de sportifs. À nos yeux, le vrai sport, c’est celui-là. En créant la pratique sportive, les clubs sont en grande partie à l'origine du dynamisme du marché de la consommation d‘articles de sport, mais ils n’en bénéficient absolument pas. Nous créons ce modèle e-commerce communautaire, qui place le club au cœur de la chaîne de valeur. C'est un marché mondial de plus de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Nous voulons qu'une partie revienne aux clubs amateurs, ceux qui créent la pratique. En bref, on veut redonner la grinta au sport amateur.Il n’y a qu’à aller se promener sur notre Facebook… Non, vraiment, les retours que nous avons sont incroyables. Les clubs hallucinent d’une manière générale en découvrant qu’ils peuvent mettre en place eux-mêmes en un rien de temps de vrais sites e-commerce. On a beaucoup travaillé l'expérience produit en tant que tel : c’est-à-dire l’interface, l’utilisation, la simplicité… Maintenant, l’objectif, c’est de le faire savoir un peu plus, pour permettre à un maximum de clubs d’entendre que l’on existe et de simplifier cet usage-là.On va toujours l’améliorer. On a une équipe qui écoute au quotidien les remontées de nos utilisateurs. On traite les sujets et on les priorise dans un plan de développement produit. Nous souhaitons garder un temps d'avance et même l'enrichir en améliorant constamment l'expérience produit et ses nombreuses fonctionnalités ; à titre d'exemple, nous permettons une connexion automatisée à la fonctionnalité de boutique sur les pages Facebook des clubs. En quelques clics, le catalogue Grinta est exposé à toute la communauté du club sur les réseaux sociaux, ce qui permet de booster la performance de leur boutique, à moindre effort. Pour la suite, un de nos objectifs sera de faire savoir au plus grand nombre que la solution Grinta existe pour leur club.Tout d'abord, nous avons nos propres canaux d'acquisition, majoritairement organiques, mais aussi les canaux habituels email et réseaux sociaux que nous commençons à utiliser. Puis, nous avons les partenariats avec les distributeurs spécialisés. Ce sont souvent des indépendants qui font un super travail sur le terrain pour servir les achats des clubs de sport. Aujourd'hui, ils souhaitent de plus en plus intégrer Grinta comme solution de boutique pour leurs propres clubs, et ainsi faire profiter de l'expérience Grinta à tout leur réseau de clubs. C'est une formidable opportunité de développement pour eux, sans toutes les contraintes, humaines ou financières, liées au développement d'une telle solution. Avec la simplicité de création d'une boutique Grinta, un distributeur qui accompagne 500 clubs en France peut, du jour au lendemain, avoir autant de boutiques actives qui exposent son catalogue de produits à plus de 100 000 licenciés, 24 heures sur 24, et sept jours sur sept. À l'approche des jeux de Paris 2024, nous entendons beaucoup parler d'héritage... Ne serait-ce pas le plus beau des héritages que le grand marché de la consommation d'articles de sport puisse participer au financement des 15 000 clubs de football et des 170 000 associations sportives françaises ? Voilà l'ambition de Grinta.