Clermont-Nantes, une première depuis 2006 très spéciale...

Les spectateurs de ce Clermont-Nantes pourront au moins se dire qu'ils ont assisté à une forme de rencontre historique. Dans ce duel de milieu de tableau de Ligue 1, le CF63 et le FCN ont livré une partie terne, un match nul et vierge de buts (0-0). Mais surtout, "performance" encore plus négative, aucun des deux équipes n'a cadré de frappe... Une grande première depuis 2006.

Zéro tir cadré en treize tentatives

En effet, Clermontois et Nantais n'ont pas été en réussite, et depuis qu'Opta analyse la Ligue 1, c'est la première fois depuis 2006 qu'aucun joueur n'arrive à cadrer un tir, alors qu'au total, 13 frappes ont été adressées par les acteurs de la rencontre. Espérons désormais qu'avec l'arrivée officielle d'Andy Delort à Nantes, et la gestion et propension à bien faire jouer son équipe de Pascal Gastien à Clermont, la star ne se réitère pas pour l'une comme pour l'autre de deux formations.