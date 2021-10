Clermont : Les excuses de Bayo après sa garde à vue

"J'ai conscience de la gravité de mes actes"

Performant sous le maillot de Clermont cette saison, avec 6 buts inscrits en 10 matchs de Ligue 1, Mohamed Bayo a connu un week-end agité en raison de sa garde à vue pour conduite en état d'ivresse. Ce lundi, après 24 heures de garde à vue, il a été libéré, selon des informations de BFM TV. Convoqué pour une audience au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 28 juin 2022, le joueur du promu dans l'élite du football français s'était gardé de réagir mais a finalement brisé le silence, via un long message sur son compte Twitter.Conscient de son statut de footballeur professionnel, et de l'exemple qu'il peut représenter auprès des plus jeunes, l'attaquant a tenu à présenter ses excuses.a-t-il écrit dans l'entame de son message. L'international guinéen a également souligné assumer son comportement : "[...]".Puis de conclure : "Pour rappel, en raison de faits analogues survenus en 2019 (avec un permis suspendu durant 6 mois), l'attaquant sera jugé comme récidiviste dans cette affaire.