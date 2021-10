Clermont : Bayo convoqué au tribunal

Vite relever la tête ⚔️💪🏿

L’esprit déjà tourné vers la réception de Marseille.. 👀 #MB27 pic.twitter.com/fWPHwfuwEQ

— Mohamed Bayo (@momobayo27) October 23, 2021

Il sera jugé comme récidiviste

À 23 ans, Mohamed Bayo n'a pas perdu de temps afin de se mettre en valeur sous le maillot du Clermont Foot 63, promu en Ligue 1 cette saison. L'attaquant totalise déjà 6 buts en 10 matchs disputés dans l'élite du football français, dont le dernier a été inscrit samedi, lors de la défaite de son équipe à Nantes (2-1). Hors des terrains, les nouvelles sont plus délicates pour le joueur. Dimanche, au lendemain du revers concédé par son équipe, comme l'a expliqué le média La Montagne, le joueur a été placé en garde à vue.. Il a provoqué un accident en ne respectant pas l'arrêt à un feu tricolore et, selon des informations dévoilées par L'Equipe, deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule percuté ont été blessées et se sont vues prescrire "10 et 12 jours d'interruption totale de travail."Ce lundi, après 24 heures de garde à vue, Mohamed Bayo a été libéré, selon des informations de BFM TV.Celui qui a tenté de prendre la fuite à pied avant d'être rattrapé par une patrouille de police un peu plus loin sera jugé comme récidiviste dans cette affaire. En effet, il a déjà été condamné pour des faits analogues en 2019. Il avait dû suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; son permis avait été suspendu durant 6 mois.