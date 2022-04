Cinq choses à savoir sur… Alexander Djiku

Longtemps courtisé par le Ghana

Alexander Djiku a honoré sa première sélection avec le Ghana le 9 octobre 2020, lors d’un amical entre les Black Stars et le Mali. S’il a été capé à dix reprises depuis, le défenseur aurait pu représenter le pays de son père bien plus tôt. Le natif de Montpellier avait été courtisé dès ses premières apparitions en Ligue 1 sous le maillot de Bastia. « Je voulais d’abord m’installer en club avant de penser à la sélection. Je savais qu’un jour, ça se ferait, je n’ai pas douté, même si ça a pris quelques années », avait-il expliqué à So Foot au sujet de son refus initial.

Il vise un dixième match plein consécutif

Alexander Djiku s’est rapidement imposé dans la charnière ghanéenne. Il a disputé son premier tournoi international cet hiver avec la CAN. Depuis l’épreuve continentale qui s’est terminée de manière précoce pour les Black Stars, le joueur de 27 ans a repris sa place dans la défense alsacienne. Et quelle place ! Depuis le 13 février, il n’a pas raté la moindre minute de championnat. Sur cette période, Strasbourg n’a encaissé que cinq buts en neuf matchs et n’a pas perdu une seule fois. Celui qui a même porté le brassard de capitaine à trois reprises en a profité pour débloquer son compteur but avec une réalisation aussi spectaculaire que décisive face à Monaco.

Poussé sur le banc à cause de sa polyvalence

Depuis son arrivée en 2019, Alexander Djiku vit une véritable idylle avec le RC Strasbourg. Il a même vécu un match pour lequel il était suspendu en compagnie des ultras de son club durant l’automne. Pourtant, le Ghanéen a traversé une période troublée au début de l’année 2020. Avant l’interruption de la saison pour cause de pandémie, l’ancien joueur de Caen a été relégué sur le banc par Thierry Laurey. Et pour une raison étonnante. Le natif de Montpellier était très performant en défense, mais aussi utile pour dépanner dans un rôle de sentinelle. L'intéressé avait refusé un repositionnement au milieu de terrain pour continuer de progresser dans son rendement défensif. Un choix qui avait provoqué quelques tensions avec son entraîneur, mais qui a depuis porté ses fruits.

Un professionnalisme total

Alexander Djiku est un des meilleurs joueurs d’Europe en termes d’interceptions. Et cela fait quelques années que cela dure. Le défenseur strasbourgeois a fait de l’anticipation une de ses spécialités. Il travaille cet atout grâce à son professionnalisme et sa rigueur. En plus des séances vidéos en compagnie de ses coéquipiers, l'international ghanéen se penche individuellement sur des vidéos de ses futurs adversaires directs. Ce travail individualisé porte ses fruits. Comme son implication en terme de récupération qui l’aide à enchaîner les matchs sans que son niveau ne baisse.

Il est surnommé Van Djiku

Alexander Djiku a hérité d’un surnom qui résume autant son important dans les rangs strasbourgeois que son style de jeu : Van Djiku. Même s’il ne fait que 1,82 m, le Ghanéen est comparé au défenseur néerlandais de Liverpool. Entre ses performances dans le jeu aérien et son leadership, le Ghanéen justifie le rapprochement avec le deuxième du Ballon d’Or 2019. Les deux défenseurs pourraient bientôt avoir un autre point commun : jouer en Premier League. L’Angleterre attire particulièrement le joueur de 27 ans. « J'ai beaucoup parlé de la Premier League avec mes compatriotes André Ayew, Jordan Ayew et Thomas Partey. C'est l'un des meilleurs Championnats du monde et évidemment, cela donne envie de l'essayer un jour. Les stades, l'intensité des matches, le fameux Boxing Day et puis la passion des fans dans ce pays, c'est juste génial. Je pense que je me sentirai très à l'aise là-bas », a-t-il confié à Sky Sports. Un jour peut-être ?