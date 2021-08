Christophe Galtier, le retour d'un héros

Christophe Galtier ne sera pas resté loin de Lille très longtemps. Moins de deux mois après la signature de son contrat à Nice, le revoilà déjà au Stade Pierre Mauroy. Ce samedi, dans le cadre de son premier déplacement à la tête du club azuréen, il revient sur la terre de son plus grand exploit. Champion de France avec le LOSC la saison dernière, l'entraîneur de 54 ans a rejoint Nice après plusieurs semaines mouvementées. Son départ n'a pas été au goût d'Olivier Létang, son président, et les supporters lillois risquent de ne pas se satisfaire de voir l'homme du titre à la tête d'un club ami. Pourtant ses accomplissements resteront dans l'histoire du club nordiste.

Lille a changé de dimension avec Christophe Galtier



À son arrivée en décembre 2017, Lille pointait au 15eme rang de la Ligue 1. Grâce à lui, les Dogues se sont maintenus. Ils ont aussi renoué avec la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013 et brillé en C3. Son aventure s'est terminée avec un sacre en Ligue 1 mais son bilan total ne se résume pas qu'à ça. En trois ans et demi, le quinquagénaire a fait de Lille une référence malgré les départs de nombreux joueurs et même un changement de présidence. Vice-champion en 2019, le LOSC a bouclé trois saisons consécutives dans le top 5 du championnat de France grâce à Christophe Galtier. Avec 1,74 point pris en moyenne par match, l'ancien coach de Saint-Etienne est sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire lilloise. Il y est accompagné par Rudi Garcia et Vahid Halilhodzic.

Un jour de fête ou de regrets ?

Ce samedi, c'est un club qu'il a marqué de son empreinte que le tacticien de l'OGC Nice retrouve. Il va enfin pouvoir dire au revoir aux Lillois après un titre gagné à huis clos.Qu'importent les émotions qui seront grandes, l'histoire de Christophe Galtier dans l'histoire du LOSC est importante, et rapidement après sa nomination au Gym, il va pouvoir s'en rappeler.