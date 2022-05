Carnet noir : Manuel Abreu, ancien entraîneur de Reims, est décédé

Un artisan du renouveau du Stade de Reims



Très attristé par la disparition brutale de Manu Abreu, ancien joueur et entraîneur du @StadeDeReims et du club de Saint Anne. Un homme avec de grandes qualités humaines. Tu vas nous manquer. Sincères Condoléances à sa famille et ses proches .

— Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) May 11, 2022

La nouvelle est un choc, à Reims, en particulier.. Milieu de terrain des Rouge et Blanc entre 1979 et 1983 puis de 1993 à 1995, il est également passé par le PSG en tant que joueur durant 6 mois. Encore entraîneur en 2020 à Cormontreuil (Régional 1), il avait décidé d'arrêter par manque d'énergie et d'envie à cause de la pandémie de Covid-19. ", disait celui passé sur le banc de Reims entre 1995 et 2000.En réaction à sa disparition, le Stade de Reims a publié un communiqué sur son site officiel. "C'est avec tristesse que le SDR a appris ce jour la disparition de Manuel Abreu, joueur rémois de 1979 à 1983 et de 1993 à 1995 et entraîneur de 1995 à 2000., peut-on lire. L'actuel 12ème de Ligue 1 a indiqué qu'Abreu "avait marqué son époque et était considéré comme l'un des artisans du renouveau du Stade de Reims".Via un tweet, le maire de Reims, Arnaud Robinet, a également exprimé son sentiment. "T