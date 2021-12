Mauvaise nouvelle pour le Cameroun à J-14 de la Coupe d'Afrique des nations. Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de terrain Jean Onana est d'ores et déjà forfait pour la phase finale avec le Cameroun. Le joueur des Girondins de Bordeaux, sorti prématurément face à Lille mercredi dernier, manquera entre trois et quatre semaines, et ne retrouvera les pelouses qu'à la mi-janvier. Soit trop tard pour pouvoir défendre les couleurs des Lions Indomptables au pays.