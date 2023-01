Bruno Irlès revient sur son licenciement à Troyes

Sur Canal+, Bruno Irlès est revenu, ce vendredi soir, sur son éviction au poste d'entraîneur de Troyes en Ligue 1. Alors que le club aubois n'était pourtant pas dans la pire situation du monde, il avait été licencié par la direction de l'ESTAC, où il était arrivé en janvier 2022 pour une opération maintien réussie. Le coach de 47 ans, ancien consultant Canal, est ainsi revenu sur ce moment douloureux, et même « violent ».

Bruno Irlès, l'un des entraîneur-fusibles en Ligue 1 cette saison...

« Pendant un an, j'ai évolué dans un contexte qui n'était pas favorable. Dès mon arrivée, je n'avais rien demandé, on réclamait ma démission, ça ne passait pas forcément très bien avec une partie du public. J'ai vécu des moments assez compliqués. Je suis arrivé seul dans ce club ». Au moment de son licenciement cette saison, Troyes était pourtant la 5e attaque du championnat. « Donc par rapport à ça, je ne m'y attends pas. D'un autre côté, on s'y attend à un moment donné, un peu ».