Brest veut larguer les amarres

Les objectifs



Après une saison tronquée terminée à la 14eme place, Brest va tenter de construire sur cette année de la montée réussie pour rejoindre le ventre mou de la Ligue 1. Pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, une confirmation réussie passera par une progression dans le classement. Les Bretons vont essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible pour évoluer avec sérénité et se rapprocher du top 10 national.

Le mercato



De nombreux mouvements ont été enregistrés dans un effectif brestois qui aborde un nouveau cycle. Plusieurs arrivées ont été officialisées pour pallier aux départs de joueurs importants. La défense a été renforcée par Christophe Hérelle et Ronaël Pierre-Gabriel, le milieu par le jeune Monégasque Romain Faivre et l'attaque par Heriberto Tavares et Franck Honorat. Ce dernier, acheté 5 millions d'euros à Saint-Etienne, est la recrue la plus chère de l'histoire du club. D'autres noms devraient être annoncés avant la fin du mercato pour faire oublier la perte d'Alexandre Mendy, Yoann Court, Samuel Grandsir, Jean-Charles Castelletto et Mathias Autret.

L'équipe-type



Si Olivier Dall'Oglio peut avoir recours à différents systèmes de jeu, un onze se dégage. Gautier Larsonneur est le numéro 1 incontestable dans le but. Devant lui, on retrouvera les recrues Ronaël Pierre-Gabriel et Christophe Hérelle, ainsi que le potentiel capitaine Jean-Kevin Duverne et le latéral Romain Perraud. Au milieu de terrain, Ibrahima Diallo, Haris Belkebla ou Paul Lasne devraient se disputer les places dans le onze. Dans le couloir droit, Franck Honorat devrait être titularisé alors qu'un duo Gaëtan Charbonnier – Irvin Cardona est attendu à la pointe de l'attaque.

Le point fort et le point faible



Brest vise le ventre mou de la Ligue 1 et se donne les moyens d'y arriver. Un recrutement malin et peu risqué rendu possible par l'augmentation du budget pourrait offrir aux Bretons une belle opportunité de se rapprocher de la première moitié du classement. La présence d'un buteur susceptible de faire la différence sera néanmoins nécessaire. Meilleur buteur de la saison 2018-2019 de Ligue 2, Gaëtan Charbonnier n'a pas encore confirmé dans l'élite. Adrian Grbic était attendu pour l'épauler mais il a préféré Lorient au dernier moment. Une vraie déception pour une cellule de recrutement finistérienne qui va devoir trouver un nouvel attaquant.

Le style

Comme souvent quand Olivier Dall'Oglio est aux commandes, Brest va tenter de faire le jeu avec des relances propres depuis la défense. Une ambition légitimée par les qualités du groupe à sa disposition.La polyvalence des joueurs brestois pourrait aussi permettre au 14eme de la dernière saison de Ligue 1 de surprendre.