Brest, une phase aller à bien terminer

« On va jouer pour essayer de faire quelque chose là-bas, les faire trembler et ramener quelque chose ». Avant le déplacement au Parc des Princes, Gautier Larsonneur a annoncé la couleur. Comme face aux autres gros, Brest va affronter le PSG avec l'ambition de faire un résultat. Un état d'esprit qui a permis au 20eme budget de Ligue 1 de tenir en échec Lyon ou Montpellier et de battre Lille, Monaco ou Nice depuis le début de la saison. Plus que du courage, c'est la qualité du jeu offensif breton qui a offert la possibilité de réaliser de telles performances. Avec 30 buts marqués depuis le début de la saison, le Stade brestois a la cinquième meilleure attaque du championnat de France. Un atout qui permet au 10eme de Ligue 1 d'être bien plus proche des places européennes que de la zone rouge.

Jeu de possession et surnombre offensif

Dans cette réussite brestoise, on retrouve la patte d'Olivier Dall'Oglio et l'avènement d'un collectif porté par d'excellentes individualités. Comme en Bourgogne, l'ancien d'entraîneur de Dijon continue de mettre en place un jeu séduisant à base de relances courtes depuis l'arrière et de surnombre offensif. Cette philosophie a été parfaitement adoptée par ses joueurs qui s'illustrent avec des séquences très abouties et de nombreux buts. Même si la défense a parfois été poreuse, 31 buts encaissés seuls Nîmes, Lorient et Strasbourg ont fait pire, les Brestois font le spectacle. Et plusieurs joueurs se révèlent. Romain Perraud dans un rôle de latéral très offensif, Romain Faivre comme milieu technique porté vers l'avant ou Gautier Larsonneur toujours très bon au poste de gardien font partie des joueurs les plus brillants observés au stade Francis Le Blé cette saison. Mais ils ne sont pas les seuls. Le duo Steve Mounié-Irvin Cardona pèse pour un tiers des buts de l'équipe cette saison. Les deux attaquants sont très complémentaires et bonifient l'apport des Franck Honorat, Haris Belkebla ou Ronaël Pierre-Gabriel. Ce samedi soir, ils vont tenter de valider la très bonne première partie de saison, et notamment le dernier succès en date face à Nice en rivalisant avec le PSG. Pour y arriver, ils vont devoir être solides défensivement sans se renier offensivement. Un vrai défi pour espérer confirmer les progrès observés ces dernières semaines et attaquer la phase retour avec de l'ambition.