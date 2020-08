👋 Bienvenue à notre nouveau numéro 29 !

↪ https://t.co/TExiZshTaU pic.twitter.com/nKnqb6X1of



— Stade Brestois 29 (@SB29) August 2, 2020

Et de cinq pour Brest. Après le recrutement Franck Honorat, Romain Faivre, Jérémy Le Douaron et Ronaël Pierre-Gabriel, le club breton a officialisé ce dimanche l'arrivée d'Heriberto Tavares (23 ans). Dribbleur et percutant, l'ailier gauche portugais, qui peut également jouer dans l'axe et à droite, arrive de Benfica, après deux prêts à Moreirense et Boavista (28 matchs, 4 buts et une passe décisive) s'est engagé quatre ans avec le SB29.« C'est un joueur intéressant, polyvalent, qui peut jouer sur les deux côtés et même dépanner dans l'axe. Il est joueur, travaille dans la percussion et a le dribble facile », expliquait à son sujet Oliver Dall'Oglio, l'entraîneur de Brest, vendredi dans des propos recueillis par L'Equipe. En Bretagne, Heriberto Tavares portera le numéro 29.