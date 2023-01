Bousculé, Lyon s'impose à Ajaccio

Si la Corse est également appelée l'Île de Beauté, la rencontre de la 20e journée de Ligue 1 entre Ajaccio et Lyon ne restera pas dans les esprits lyonnais comme celle d'une victoire brillante. L'OL s'est bien imposé sur la pelouse de l'ACA (0-2), à l'extérieur, chose jamais évidente, mais le niveau de jeu et la prestation des Lyonnais ne rassurera pas nécessairement plus que de mesure les suiveurs du club.

Lyon redresse un peu la tête en Ligue 1

Alors que Lyon était malmené en première mi-temps, c'est le jeune milieu de terrain Johann Lepenant, arrivé de Caen (Ligue 2) cet été, qui a ouvert le score, contre le cours du jeu (20e). Bousculé, l'OL a réussi à garder le cap en Corse, où l'ACA a touché le poteau dès le retour des vestiaires par Youcef Belaïli (51e). Peut-être le tournant du match en défaveur d'Ajaccio. Car à la 70e, Alexandre Lacazette doublait la marque, pour son 12e but de la saison en championnat. De quoi donner une victoire à une formation en pleine reconstruction, qui se replace à la 9e place, à dix points de Monaco, 4e. L'ACA est elle 18e, à trois longueurs de Brest, premier non-relégable.