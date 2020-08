Bordeaux - Paulo Sousa : « Nos rêves et nos objectifs ne se sont pas réalisés »

L'issue était inéluctable. Les Girondins sont officiellement parvenus à un accord, ce lundi matin, avec leur désormais ex-entraîneur Paulo Sousa, à qui il lui restait pourtant deux années de contrat. Le club, ou plutôt King Street son propriétaire, a accepté de lui verser huit mois de salaire, soit 2,2 millions d'euros, pour s'en libérer. Et alors que Bordeaux officialisait la venue de Jean-Louis Gasset, le Portugais a tenu à adresser un message de remerciements sur Twitter.Dans cet unique tweet, le Portugais reconnaît que « les rêves et les objectifs ne se sont pas réalisés », tout en assurant avoir toujours voulu transmettre la « culture de la gagne » à ses joueurs. Ces derniers ne sont pas oubliés par l'ancien milieu défensif de la Juventus Turin, et il loue même leur « courage, leur engagement, leur unité et leur loyauté » depuis ses débuts, en mars 2019. Paulo Sousa termine ensuite ses remerciements avec un clin d’œil aux supporters, à qui il lance : « Le club est à vous ! »