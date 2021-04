Il n'y a pas que l'Olympique de Marseille ou le FC Nantes qui ont connu (ou connaissent encore) des tensions entre direction et supporters. Du côté de Bordeaux, rien ne va plus entre certains aficionados et les dirigeants girondins. Après une campagne d'affichage sauvage à son encontre, le président du club, Frédéric Longuépée, vient de porter plainte contre X.



En pleine déconfiture sur le terrain, les Bordelais restent sur trois revers de rang et occupent une inquiétante quinzième place au classement de Ligue 1, six points seulement devant le barragiste nîmois. Une situation difficile à vivre pour les supporters qui contestent par ailleurs la gestion du club par l'équipe en place. Pour faire entendre leur mécontentement, des Ultras ont procédé à une campagne d'affichage sauvage appelant "à (l)a capture" de Frédéric Longuépée.

La police auditionne

Ce dernier a donc déposé plainte et d'après une information relayée par RMC, le leader du groupe des Ultramarines a été convoqué par la police. Le média indique que d'autres personnes ont également été convoquées afin d'être auditionnées dans le cadre de la plainte en question. Ce dimanche, Bordeaux accueillera Monaco (17h05), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1.