Bordeaux : La Suisse annonce des négociations entre Petkovic et le club

Vendredi, Gérard Lopez est devenu le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux de façon officielle. Lors de sa conférence presse, il avait parlé du cas de Jean-Louis Gasset, qui sera en fin de contrat en juin 2022 avec le club. " D'abord c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. La décision n'est pas prise. Une liste d'entraîneurs est sortie, je sais déjà qu'il y a un nom de cette liste qui n'était jamais prévu dans nos plans. On n'a pas encore pris de décision. J'ai eu une entrevue avec le coach il y a quelques jours, qui s'est bien passée. Notre décision viendra dans les jours qui viennent mais n'est pas prise. Une fois qu'elle sera prise, elle sera communiquée et la première personne qui l'entendra, ce sera le coach ", avait-il avancé.

Des pourparlers en cours entre les parties concernées

(1/2) Dimanche après-midi 25 juillet, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux a contacté le directeur de notre équipe nationale, Pierluigi Tami pour lui faire part de l' intérêt du club pour notre entraîneur national.

— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 26, 2021

Ce lundi, on en sait plus sur le possible futur des Girondins. Le sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, a été contacté par le douzième du dernier exercice de Ligue 1. C'est la Suisse elle-même qui a communiqué la nouvelle.. Des pourparlers sont donc en cours entre les parties concernées. Petkovic a actuellement avec l'ASF un contrat qui sera automatiquement prolongé jusqu'à fin 2022 s'il qualifie l'équipe nationale pour la Coupe du monde. L'ASF n'a pas d'autres déclarations à faire pour le moment", peut-on lire sur le message posté sur Twitter. Parvenu en quart de finale du dernier Championnat d'Europe avec la Suisse (élimination face à l'Espagne 1-1, 3 tirs au but à 1), Petkovic a été annoncé dans le viseur de Bordeaux ces derniers jours, comme Joao Sacramento, adjoint de José Mourinho à l'AS Rome, et David Guion, sans club depuis son départ de Reims.Selon les informations de RMC Sport, Petkovic devrait devenir le prochain coach des Girondins. "Les positions se sont rapprochées très fortement ces dernières heures.", précise la source, ce lundi soir.