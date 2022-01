Bordeaux : La dernière chance pour Petkovic face à Strasbourg ?

Une liste de potentiels successeurs étudiée

Arrivé l'été dernier à la tête des Girondins de Bordeaux,. Bien que soutenu par son président, Gérard Lopez il y a quelques jours, le technicien suisse a perdu du crédit aux yeux de ses dirigeants après l'humiliation subie à Rennes (6-0) selon des informations de L'Equipe. Situés à la 19ème position du classement de Ligue 1, les Girondins possèdent 17 points et se trouvent à 2 unités du quinzième, le FC Metz. Après la déroute face au club breton, Petkovic avait assumé son rôle : "Je prends toutes les responsabilités, je n'ai pas réussi à pousser suffisamment les joueurs, à les aider à se libérer de la peur. Quand on a peur, on ne peut pas jouer au football."Si, selon L'Equipe, aucun ultimatum n'a été fixé à l'ancien sélectionneur de la Suisse, une nouvelle contre-performance face à Strasbourg pourrait être fatale à son poste sur le banc des Girondins. Initialement, c'est après la réception de Reims, le 6 février, qu'un point devait être réalisé afin de juger de ses capacités à redresser la barre, mais la claque contre Rennes a eu un impact considérable dans l'esprit des dirigeants. Par ailleurs, toujours selon le quotidien sportif,Bordeaux, qui a encaissé 50 buts depuis l'entame de la saison de Ligue 1, possède la pire défense du Championnat de France et reste sur 3 défaites consécutives en Ligue 1. Une quatrième pourrait être la dernière de Petkovic...