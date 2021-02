Bordeaux : Gasset déçu et en colère

Pour la 26eme journée de Ligue 1, le Nîmes Olympique recevait les Girondins de Bordeaux. L'occasion pour ces derniers d'espérer renouer avec la victoire. Malheureusement pour les Bordelais, ça n'a pas été le cas. Nîmes a battu Bordeaux 2 à 0. Un coup dur de plus pour les Girondins qui n'ont plus gagné depuis le 24 janvier, face à Angers (2-1), soit depuis six matchs. Le club est actuellement 11eme de Ligue 1.

Une place qui ne satisfait pas le coach, Jean-Louis Gasset. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur a exprimé sa colère : « Je ressens un peu de colère et de la déception et cela fait un moment que ce sentiment dure. On a bien maîtrisé le mois de janvier, mais depuis le but de Lyon, on a perdu de la générosité et notre technique. Là, on perd des ballons incroyables ».

« On est dans le dur »



Jean-Louis Gasset ne supporte plus la situation. L'entraîneur est à la recherche de solutions : « On n'a plus de percussions, ni de jeu sur les côtés. On est dans le dur. Il faut trouver la solution pour finir cette saison pénible et gagner ces trois ou quatre matchs qui nous manquent. Après avoir pris un point sur quinze possibles, on ne peut pas parler d'ambition. Il faut déjà enrayer notre spirale négative et avoir la force mentale nécessaire pour inverser cela ».

Les Girondins de Bordeaux réalisent une saison plutôt mitigée, et ce depuis le début. Sur les 26 matchs de Ligue 1 déjà joués cette saison, les joueurs de Gasset n'ont connu la victoire qu'à neuf reprises. Si pour le moment le club ne craint pas la relégation, la saison n'est pas finie et tout peut encore arriver. C'est pourquoi Jean-Louis Gasset demande à ses joueurs de hausser le niveau de jeu pour les douze journées qu'il reste. Prochain match au programme, Bordeaux reçoit Metz, 6eme au classement. Le coup d'envoi est prévu samedi, à 13 heures, au Stade Matmut-Atlantique.