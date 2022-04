Bordeaux gagne la bataille des cancres / Ligue 1 (J31)

Voir aussi : Giroud, la certitude d’un Ballon d’Or

Les Girondins se réveillent, Metz loupe le coche

Le grand "ouf" de soulagement est donc pour Bordeaux. Au terme d'un match tendu, les hommes de David Guion ont réussi à renverser une situation mal embarquée pour. Grâce à ce premier succès depuis huit rencontres, les Girondins quittent leur place de lanterne rouge qu'ils abandonnent à leur victime du jour.Dominateurs dans le jeu dès le coup d'envoi, les Bordelais ont pourtant connu un énorme coup de chaud en forme de but messin, inscrit un peu contre le cours du jeu par les visiteurs. Sur un contre rondement mené par Nicolas de Préville,. Arrivé chez les Grenats le 1er avril dernier, le Camerounais s'est offert ce dimanche son premier but sous ses nouvelles couleurs.Mais la fête n'a pas duré beaucoup plus longtemps que la première période pour les Grenats qui ont encaissé un but égalisateur peu après le retour des vestiaires, suret un ballon légèrement dévié par un pied adverse pour finir au fond des filets de Marc-Aurele Caillard (1-1, 52e). Un véritable réveil pour les Bordelais.Un gros quart d'heure plus tard,. Puis Metz a ressorti la tête de l'eau et est passé par deux fois à côté d'une égalisation qui lui tendait les bras (78eet 86e). Train manqué et punition pour terminer, avec le. Bordeaux retrouve très provisoirement le sourire, mais le maintien est encore loin d'être acquis. Pour Metz, il s'est un peu plus éloigné.