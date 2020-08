Bordeaux en quête de calme après la tempête

Les objectifs

Entre un changement d'entraîneur à deux semaines de la reprise et une direction loin d'être concentrée sur le secteur sportif, il est difficile de comprendre où va Bordeaux. Il n'y a eu aucune recrue cet été et aucune ligne directrice dans le projet bordelais depuis le rachat par King Street. Le 12eme de la dernière saison de Ligue 1 peut se préparer à une année galère où une place dans le ventre mou pourrait être une belle réussite. Un rang loin du standing girondin. Le véritable objectif de cette saison sera de retrouver de la sérénité en coulisse.

Le mercato

A Bordeaux, aucune signature n'a été enregistrée cet été. Over Mandanda et Alexandre Mendy sont revenus de prêt et ne sont donc pas nouveaux au Haillan. Dans le sens inverse, Paul Bernardoni a été vendu à Angers et Yassine Benrahou à Nîmes. Les liquidités touchées grâce à ces ventes n'ont pas encore été utilisées et il faudra d'autres départs pour permettre aux Girondins de recruter. François Kamano, le joueur le mieux valorisé de l'effectif bordelais, est notamment annoncé au Lokomotiv Moscou. Des recrues pourront être envisagées à partir de sa vente.

L'équipe-type

Avant de découvrir la patte Gasset et de possibles recrues, Bordeaux devrait aborder la saison avec un Benoît Costil capitaine et titulaire dans le but. En défense, Laurent Koscielny devrait être épaulé par Mexer. Sur les côtés, on retrouvera Youssouf Sabaly et Loris Benito. Le secteur défensif est le domaine où Bordeaux a le plus de certitudes. Pour le reste, les options sont multiples et les doutes permis. Otavio et Toma Basic voire le jeune Mehdi Zerkane pourraient s'installer devant la défense. En meneur de jeu, Yacine Adli a montré de bonnes choses. Il pourrait être choisi pour faire le lien avec un secteur offensif composé de Jimmy Briand, Samuel Kalu et Rémi Oudin. Josh Maja, Nicolas de Préville et Ui-Jo Hwang sont aussi en balance pour une place dans le onze.

Le point fort et le point faible

Jean-Louis Gasset est un faiseur de miracles. Il avait porté Saint-Etienne jusqu'à la quatrième place de la Ligue 1 et peut maintenant espérer ramener Bordeaux dans le droit chemin. Avec cet entraîneur, la direction bordelaise tourne la page d'une relation houleuse avec Paulo Sousa et s'offre un tacticien de renom qui peut lui apporter quelques certitudes. Avec son aura, il pourrait même ramener quelques recrues. Problème, il va devoir obtenir des résultats rapidement sans aucun droit à l'erreur. Arrivé à moins de 15 jours de la reprise de la Ligue 1, l'ancien adjoint de Laurent Blanc rejoint le projet bordelais en route et n'aura même pas eu l'occasion de tester ses hommes en match : l'amical prévu contre Auxerre ce week-end a été annulé. Le navire girondin navigue à vue et c'est très risqué quand on pense aux tempêtes internes actuellement traversées par le club.

Le style de jeu

Jean-Louis Gasset risque d'avoir quelques difficultés à mettre en place le jeu plaisant qui avait fait la force de Saint-Etienne durant son mandat chez les Verts. Faute d'avoir les joueurs pour y arriver, l'entraîneur de 66 ans va ramener de l'humanité et de la confiance à des joueurs qui en ont cruellement besoin. Dans un contexte particulier au sein d'un club en crise, la possibilité de prendre du plaisir sur le terrain sera déjà une bonne chose pour les joueurs bordelais.