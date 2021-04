Le 22 avril dernier, le propriétaire des Girondins de Bordeaux, King Street, a pris la décision de ne plus aider le club sur le plan financier. De fait, la crise est importante alors que dans le même temps, sportivement, l'équipe dirigée par Jean-Louis Gasset pointe à la seizième place du championnat de France. Les réactions se sont multipliées depuis, surtout de la part des supporters et des anciens joueurs du club. Élément important des Girondins entre 1988 et 1996, Christophe Dugarry a livré certains de ses sentiments, dans un entretien accordé à L'Equipe.

"Je suis soulagé que les tocards se barrent"



"Je suis partagé entre le dégoût, la colère et le soulagement. D'abord, je suis soulagé que les tocards se barrent et qu'on comprenne enfin que ces fonds d'investissement n'ont rien à faire dans le football ! Je suis dégoûté que mon club en fasse les frais. Mais je reste optimiste parce que je sais que des gens sont intéressés par le club", a indiqué le natif de Lormont. Frédéric Longuépée, qui demeure encore comme président du club malgré les nombreuses contestations, a été la cible de sa colère. "Il essaye de se faire passer pour le sauveur du club, c'est scandaleux. Il est l'un des principaux responsables de cette crise. C'est un cri du coeur : 'Longuepée, rends ton tablier et dégage !' Il est venu du PSG sans prendre en compte les supporters, le terroir, le football...".



En outre, l'ancien consultant de Canal + et RMC a assuré ne pas être suffisamment compétent afin d'investir dans un éventuel projet de reprise mais a ouvert une porte pour "échanger avec d'éventuels repreneurs, autour d'un repas, sur la passion, le côté humain, ce qu'il faut retrouver dans le foot, mais ça s'arrêtera là."

Zidane apporte son soutien aux Girondins