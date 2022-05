Barrages L1/L2 : Charbonnier en pointe pour ramener Auxerre en Ligue 1

Avec Charbonnier (33 ans), l'AJA a recruté l'été un attaquant précieux par sa taille (1,88 m) et par son vécu dans la course à la montée en L1, qu'il avait déjà décrochée en 2019 avec Brest. Son arrivée dans l'Yonne, l'été dernier, a permis au club bourguignon de compenser le départ de son buteur, Mickaël Le Bihan, parti à Dijon (L2). "Je ne suis pas le remplaçant de Le Bihan. Je viens ici pour m'intégrer au collectif. Le coach me demande de jouer comme je sais le faire, dans un cadre de jeu bien précis", avait dit Charbonnier au moment de sa présentation. Le coach ? C'est Jean-Marc Furlan, avec qui il a déjà travaillé au Stade brestois et qui prône un football offensif apprécié par l'attaquant.

"J'avais pris la décision de partir de Brest tôt dans l'été. J'avais besoin d'un nouveau projet et vous connaissez mon attachement à l'entraîneur. J'avais d'autres propositions, notamment en Ligue 1. Mais à mon âge, j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds. Je connais les méthodes du coach. Je suis là ou je voulais être", a expliqué l'attaquant francilien il y a quelques semaines au micro de beIN SPORTS. Avec Brest, lors de la saison de la montée (2018-2019), Charbonnier avait inscrit 27 buts en 37 matches disputés en L2. Sur les dix-sept marqués cette saison avec Auxerre, l'avant-centre a inscrit le premier triplé de sa carrière contre Niort (4-0), le 11 septembre, et deux doublés, face à Nancy (4-1), le 28 août et contre Le Havre, le 21 décembre, malgré la défaite à domicile (3-2).

"Heureux" avec Furlan

Passé par le centre de formation de Tours, celui que l'on a tenté parfois de comparer à Olivier Giroud par sa taille et son style de jeu, s'est plutôt distingué dans les divisions inférieures. A Châtellerault, en CFA (4e div., 2007-2008) il inscrit onze buts en 27 matches avant de rejoindre la réserve du Paris Saint-Germain (13 buts, 29 matches en CFA) sans jamais jouer avec l'équipe professionnelle avec laquelle il s'entraînait (2008-2009). Et à Angers, en Ligue 2, il a marqué douze fois sur trente rencontres au cours de la dernière de ses trois dernières saisons (2011-2012). Ces passages dans l'élite, à Montpellier, Reims ou Brest après la montée, n'ont pas été aussi réussis. Charbonnier ne serait-il donc qu'un joueur de Ligue 2, pierre angulaire d'un projet d'accession dans une organisation bien précise ?

"Je préfère être en Ligue 2 et jouer la montée, avoir un projet de jeu qui me correspond plutôt que d'être en Ligue 1 et jouer le maintien. Les mentalités sont différentes", a-t-il confié au micro de beIN SPORTS. "Avec Furlan, quelqu'un proche de ses joueurs, à l'écoute, ce qui facilite les choses, qui aime le jeu offensif, il y a les idées de jeu et le fonctionnement pour être heureux", a souligné l'attaquant. C'est d'ailleurs avec Jean-Marc Furlan qu'il a réalisé ses deux meilleures saisons en professionnel. Au point d'obtenir une deuxième accession avec lui ?

