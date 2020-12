Barça : Koeman répond aux propos de Neymar sur Messi

Messi décidera de son avenir lui-même, juge Koeman

Nous connaissons la situation de Leo Messi, les commentaires de l'extérieur ne m'intéressent pas, s'ils viennent du club ils ne nous aident pas. Les commentaires de l'extérieur vous ne pouvez pas les contrôler, ceux de l'intérieur c'est différent. Je respecte les opinions, mais s'il y a une personne qui doit décider de son futur, c'est Leo lui-même et je n'aime pas les commentaires dans ce sens ", a pesté Koeman. De quoi préparer en toute sérénité la suite de la saison...

Le sujet du futur de Lionel Messi (33 ans) est de nouveau central dans les conversations. Le natif de Rosario a alimenté les propos de Neymar, après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United, mercredi soir en Ligue des Champions (1-3). "Ce que je désire le plus, c'est de rejouer avec lui. En profiter encore avec lui sur le terrain. Où je le ferais jouer ? N'importe où, ce n'est pas un problème, même à ma place ! Il faudrait essayer la saison prochaine", a commenté le numéro 10 du club francilien.En conférence de presse, avant le déplacement du Barça à Cadix, samedi soir en Liga (21 heures), Ronald Koeman a livré son opinion sur une possible nouvelle union entre les deux joueurs, qui avaient pu évoluer ensemble durant quatre ans au Camp Nou (2013-2017), avant le départ de Neymar au PSG. Et dans sa tête, le coach hollandais envisage bien plus un éventuel retour de Neymar, plutôt qu'un départ de Messi, qui sera en fin de contrat en juin 2021. "Je crois qu'en tant que club, il faut toujours essayer d'avoir les meilleurs joueurs ici. Comme club, comme entraîneur, en tant que joueur, en tant que culé, on veut avoir les meilleurs joueurs du monde, et s'ils finissent tous dans notre équipe, tant mieux", a-t-il indiqué.Il a aussi marqué son désaccord après les paroles prononcées par le président intérimaire du FC Barcelone, Carles Tusquets, qui avait indiqué qu'il aurait été souhaitable de vendre Messi l'été dernier, pour le bien des finances du club. "