Bamba Dieng ne regrette pas Marseille

Bamba Dieng était l'un des chouchous de l'Orange Vélodrome. L'attaquant sénégalais n'a pourtant pas eu l'occasion de trop fouler la pelouse du stade marseillais cette saison. Après avoir été mis au placard en début d'exercice, il n'a pas réussi à retrouver du temps de jeu malgré son envie forte de s'intégrer dans la rotation marseillaise. Finalement, il a été vendu pour 8 millions d'euros + 2 de bonus au FC Lorient.

Dans une interview accordée à Ouest France, le joueur aux deux buts toutes compétitions confondues avec l'OM a déclaré qu'il ne regrettait pas son départ de Marseille et a indiqué qu'il n'avait pas reçu de prolongation de contrat comme l'affirme Pablo Longoria. Il est aussi revenu sur l'état de son genou qui inquiète les médecins lors des visites médicales.

"Je ne veux pas revenir sur le transfert avorté à Nice, a-t-il d’abord déclaré. Après ça, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l'équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est le foot, il y a des moments difficiles. Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal."