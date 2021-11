Sergio Ramos et Lionel Messi se sont affrontés pendant des années sur le terrain au Real Madrid et au FC Barcelone, mais les deux hommes sont désormais coéquipiers au Paris Saint-Germain. L'Espagnol et l'Argentin sont entrés sur le terrain ensemble pour la première fois samedi, lorsque Ramos a fait ses débuts lors de la victoire 3-1 du PSG à Saint-Etienne.

Ballon d'Or : Messi favori devant Benzema pour Ramos

Ramos a parlé après le match de la présence de Messi dans l'équipe et de la façon dont il envisage l'avenir. "Il est en bonne forme et je pense que c'est le genre de joueur qui fait vraiment la différence", a déclaré Ramos à ESPN. "C'est un joueur unique et c'est un privilège de l'avoir dans l'équipe. Je pense que petit à petit, chacun de nous va apporter sa qualité pour rendre le Paris Saint-Germain encore plus grand et réaliser les choses que nous voulons atteindre." On a également demandé au défenseur espagnol s'il souhaitait que Messi remporte le Ballon d'Or cette année. "Oui, bien sûr, je vais défendre les gars de mon équipe", a déclaré Ramos. "Je lui souhaite toute la chance du monde". Cela ne sentait déjà pas très bon pour Kari Benzema, pourtant ancien coéquipier de Ramos à Madrid.