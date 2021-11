Lewandowski très fair-play avec Messi

Si Robert Lewandowski a dû se contenter d'une deuxième place derrière Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d'Or France Football, l'attaquant polonais a tout de même été mis à l'honneur durant ce gala. D'abord en soulevant un trophée de meilleur buteur de l'année calendaire. Puis en recevant des louanges du vainqueur, lequel a souligné que le prestigieux prix aurait dû lui revenir en 2020, s'il n'avait pas été annulé à cause de l'épidémie du Covid-19.

Touché par les mots de Lionel Messi, Lewandowski a tenu à lui rendre la pareille avec un message très fair-play sur les réseaux sociaux. "Je tiens à féliciter Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. J'ai remporté le prix du buteur de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Pour moi, ce n'est pas différent", a écrit l'artilleur du Bayern sur son compte Instagram.