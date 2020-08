Les rumeurs de transfert

Quand tu les entends, ça fait plaisir car c'est la récompense de ton travail. Si les grands clubs te regardent, cela veut dire que tu es là. Tu existes. Mais [pendant le confinement] j'étais concentré sur ma blessure et je ne pensais qu'à faire une belle saison ici... Je n'ai pas fait une seconde saison pleine et il faut que j'en fasse une avec la Ligue Europa, ma première Coupe d'Europe. Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très grand club.



Latéral droit ou ailier droit, une préférence ?

Je préfère jouer latéral droit car j'ai mes repères. C'est le poste où je fais ce que j'aime, je pars de plus loin et c'est le meilleur moyen d'utiliser ma vitesse. Quand un latéral monte beaucoup comme moi, les gens ne voient pas qu'il défend aussi.... C'est la priorité et je prends vraiment du plaisir. Quand je commence un match, je me dis que personne ne va passer de mon côté. Tacler, se bagarrer, c'est aussi du plaisir.



Déjà deux ans en France

Au début, j’avais envie de tout donner pour que les gens me connaissent, pour prendre ma place, car, d’où je viens, ce n’était pas facile. Beaucoup de choses m’ont fait grandir, j’ai compris le foot en Europe. Je voulais toucher tout le temps le ballon alors qu’il faut savoir gérer ses efforts. Il y a des actions où il faut y aller tout seul, d’autres non. Ce sont ces détails

qui font la différence.



