ASSE : Puel espère voir ses joueurs récompensés

"On a besoin de positif"

L'AS Saint-Étienne n'y arrive pas cette saison en Ligue 1.. Alors que des incertitudes entourent les présences de Yvan Neyou, Wahbi Khazri ou encore Timothée Kolodziejczak, Claude Puel a effectué un point ce jeudi en conférence de presse. Conscient de la réalité complexe traversée par ses joueurs, il a souligné son caractère, démontré face à Angers notamment la semaine dernière, avec un nul arraché au courage (2-2). "On est mal classés mais le répondant est extraordinaire. Dans la débauche d’énergie, on fait de super choses. Mais on sait très bien qu’à un moment donné, il faut capitaliser. On doit beaucoup progresser sur notre concentration. C’est vraiment frustrant de faire ces productions et de ne pas aller au bout", a noté le technicien.Face à un opposant également plongé dans une dynamique très négative - Metz occupe la 19ème place et reste sur 3 défaites consécutives - Puel a exprimé son espoir de voir ses joueurs récompensés alors qu'un premier succès cette saison pourrait constituer un vrai déclic sur le plan psychologique. "C’est important bien sûr.Joueurs, staff, club et évidemment supporters. On a besoin de positif mais plus on continuera à garder nos intentions, plus on s’en rapprochera", a glissé le coach des Verts. Pour rappel, après les incidents survenus face à Angers, les supporters des l'ASSE ont été interdits de déplacement à Metz par la Commission de Discipline de la LFP.