Reléguée en Ligue 2 à l'issue des barrages, l'AS Saint-Etienne a payé des années d'erreurs de gouvernance, mais aussi un manque de consistance durant la saison écoulée. Interrogé à ce sujet, l'un des cadres de l'équipe, Wahbi Khazri (30 ans), a dressé un constat sans concession.



« Cette saison, le projet qui a été mis en place n’avait pas le niveau pour la Ligue 1, a regretté l'international tunisien, auteur de 10 buts en Ligue 1 cette saison, sur les ondes de RMC. Il y a des jeunes joueurs qui ont été lancés et qui ont fait le maximum, il n’y a aucun joueur dans ce groupe qui a triché, tout le monde s'est donné à 200%, mais ce qui fait la différence en Ligue 1, c’est les joueurs de talent, des joueurs de haut niveau. Malheureusement, je pense qu’on avait un groupe trop jeune et c’était compliqué d’exister en Ligue 1. En ayant 12 points à la trêve, c’est encore plus compliqué donc on partait de très loin, Pascal Dupraz est arrivé il a fait son maximum, il a remis un peu l’équipe sur le droit chemin, on a réussi à faire barragiste, mais ça n’a pas suffi. »