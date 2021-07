ASSE : Hamouma prolonge son contrat d'un an

"Le Chaudron plein me manque"



. Ce mercredi, l'attaquant qui était alors en fin de contrat a prolongé son bail pour une saison supplémentaire avec les Verts. Le club l'a annoncé par le biais d'un communiqué officiel. "Presque neuf ans jour pour jour après sa première signature avec l'AS Saint-Étienne, Romain Hamouma prolonge l'aventure dans le Forez. Ce lundi 21 juillet, le numéro 21 des Verts s'est en effet engagé avec son club de cœur pour une nouvelle saison", peut-on notamment lire sur le site officiel de l'ASSE.Le meilleur buteur stéphanois du 21e siècle (60 réalisations) va donc disputer une 10ème saison avec Saint-Étienne. Lors de l'exercice précédent, achevé à la onzième position de Ligue 1, le natif de Lure a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive. "Je suis très heureux.J’ai envie de continuer à travailler pour l’équipe. J’attends impatiemment les retrouvailles avec le Peuple Vert. Le Chaudron plein me manque. J’ai envie de faire descendre les tribunes, je ne pense qu’à ça", a-t-il reconnu.Son entraîneur, Claude Puel, s'est félicité de la nouvelle, ouvrant même la porte à une collaboration un peu plus longue. "Romain est notre première recrue et nous serons très heureux, les joueurs et le staff, de le retrouver parmi nous demain à l'entraînement.Romain et moi avons longuement échangé. Il ne se voyait pas ailleurs qu'à Saint-Étienne. Il va nous apporter ses qualités techniques, son expérience et sa détermination pour une nouvelle saison et pourquoi pas plus...", a commenté Puel.