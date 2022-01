ASSE - Dupraz : "Les joueurs ont conscience du danger"

"Saint-Étienne a mathématiquement toutes les chances de se maintenir"



🎙 @CoachDupraz avant #SCOASSE : "Il faut jouer notre chance à fond. Chaque minute, de chaque match. En appliquant les consignes, on a des forces collectives à faire valoir. Et ça commence demain à Angers." pic.twitter.com/aoo5iM8Mf8

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 25, 2022

Depuis la prise de fonction du natif d'Annemasse, la lanterne rouge du Championnat de France (12 points) s'est inclinée face à Nantes (0-1), Lens (1-2) puis Lyon (1-0). De fait, alors que son équipe se déplacera à Angers, mercredi soir pour le compte d'un match en retard de la 20ème journée, le coach des Verts a dressé un léger bilan, exhortant ses joueurs à se lâcher d'avantage sur le terrain. "Contre l'OL en première mi-temps, on s'est fait bousculer dans tous les compartiments du jeu. On montre aussi trop de faiblesses techniques, mais c'est parce que les joueurs sont trop crispés, ils doivent se lâcher", a-t-il analysé, en revenant sur le derby perdu vendredi dernier sur la pelouse du Groupama Stadium.Face à une situation de plus en plus complexe, Dupraz a indiqué que son groupe était au fait des perspectives futures éventuelles, voulant toujours croire à un maintien dans l'élite du football français. "Les joueurs ont conscience du danger. Le temps presse, nous avons besoin de points. Mais on ne peut pas faire fi de nos adversaires. Ils ont tout autant envie que nous de l'emporter", a jugé l'entraîneur, affirmant queFace à une formation d'Angers en confiance après sa victoire face à Troyes dimanche (2-1), Dupraz a reconnu sans ambages le caractère capital de cette opposition. "Tous les matchs sont charnières, mais celui-ci encore plus car lors des trois derniers, les charnières ont volé en éclats.