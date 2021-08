AS Saint-Etienne - Denis Bouanga, une troisième saison stéphanoise pour franchir un cap

Denis Bouanga est l'atout offensif numéro 1 de Saint-Etienne. Malgré les critiques qu'il a pu recevoir et les rumeurs de départ qui évoquent l'intérêt de Villarreal, Fenerbahçe, Valence ou Marseille, le Gabonais se prépare à une troisième saison dans le Forez. La semaine dernière, il a disputé l'intégralité de la première journée face à Lorient. Même s'il n'a pas réussi à peser sur la défense adverse, le joueur de 26 ans reste un des leaders du secteur offensif stéphanois. Depuis son arrivée de Nîmes en 2019, personne n'a été plus décisif que lui dans le Forez.

Impliqué sur 13 buts en 26 match lors de l'exercice 2019-2020, il a aussi été décisif plus de dix fois en 2020-2021 (7 buts, 4 passes décisives). C'est un bilan comptable très intéressant, surtout pour un joueur qui a été critiqué. Son irrégularité a parfois été pointée du doigt. L'an passé, à la trêve hivernale, il n'avait marqué que deux buts. Il glissait alors en-dehors du onze de Claude Puel. Depuis, Denis Bouanga y est revenu et il s'y est imposé.



Mission : marquer et faire marquer les jeunes attaquants stéphanois



Aligné à tous les postes offensifs, le droitier est parvenu à retrouver un rendement correct pour contribuer au maintien de Saint-Etienne. Après un été où personne n'a été recruté, sa capacité à être décisif sera une des clés de la saison des Verts. Si Denis Bouanga arrive à porter l'ASSE sur son dos, alors l'équipe entraînée par Claude Puel pourra viser plus haut. Le joueur de 26 ans pourra aussi continuer d'accompagner l'évolution des jeunes comme Charles Abi ou Adil Aouchiche.

C'est en se montrant dangereux avec ses qualités techniques et en aidant les autres à porter le danger sur le but adverse sur la durée que le natif du Mans pourra franchir un cap. En utilisant tout son potentiel, Saint-Etienne pourrait alors se rapprocher de la première moitié du classement. Si le départ de Denis Bouanga devait venir à se concrétiser, il pourrait alors sortir par la grande porte et faire oublier les périodes difficiles qui ont jalonné une expérience stéphanoise plus que correcte.