AS Monaco : Niko Kovac va remplacer Robert Moreno

Ce n’est pas encore complètement officiel, mais à en croire L’Equipe c’est tout comme. L’Espagnol Robert Moreno aurait été débarqué ce samedi de ses fonctions d’entraineur de l’AS Monaco. Alors qu’il n’est au club que depuis sept mois, ce dernier se serait vu indiquer la porte de la sortie par ses responsables. Il part à un mois de l’entame de la nouvelle saison de Ligue 1. Des indemnités devraient lui être versées vu que son contrat courait jusqu'en 2022.

L’ancien sélectionneur de la Roja ne faisait tout simplement pas partie des plans des nouveaux dirigeants en place et en particulier Paul Mitchell, le directeur sportif anglais fraichement nommé. Ce dernier n’était pas du tout convaincu par le CV très léger du jeune technicien ibérique et il veut miser sur un entraineur plus expérimenté qu’il aurait lui-même choisi.

Niko Kovac est déjà d’accord pour venir

Le coach en question devrait être Niko Kovac. Toujours selon la même source, tout est déjà réglé avec ce coach croate. Il arriverait en Principauté avec son frère Robert comme assistant, ainsi que deux adjoints chargés notamment des analyses. Il aura carte blanche pour mener à bien le projet sportif monégasque et disposera d’un contrat de longue durée.

Kovac (48 ans) est connu pour avoir dirigé le Bayern Munich il n’y a pas si longtemps (entre 2018 et 2019). Il a été congédié au bout de dix-huit mois pour insuffisance de résultats. Auparavant, il s’était occupé de l’Eintracht Francfort, qu’il avait mené à la victoire en Coupe d’Allemagne. Il s’était aussi occupé brièvement de la sélection de son pays (2013-2015). Kovac sera le quatrième entraineur de l’AS Monaco en 2018, ce qui démontre l’instabilité qui caractérise ce poste ainsi que l’impatience des propriétaires du club.