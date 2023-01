AS Monaco : démenti officiel du club après les rumeurs du retour de Vadim Vasilyev

Jeudi soir, L'Equipe a annoncé que l'ancien vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, pourrait faire son retour au club. Selon L'Equipe, Vasilyev serait pressenti pour devenir président de l'AS Monaco, bien que le club soit en bonne voie pour une saison réussie. Cependant, l'AS Monaco a rapidement démenti ces informations dans un communiqué publié vendredi matin, affirmant que l'intention supposée d'un retour de Vasilyev au club est fausse et exprimant leur soutien à l'équipe dirigeante actuelle.

"L’AS Monaco tient à réagir à l’article paru dans le journal L’Équipe et aux fausses informations qu’il comporte. L’AS Monaco et son Président Dmitry Rybolovlev démentent fermement l’intention supposée d’un retour de Vadim Vasilyev au Club. Le Club réaffirme au contraire tout son soutien à son équipe dirigeante, autour du Directeur Général Ben Lambrecht et du Directeur Sportif Paul Mitchell. Le Club apporte également sa pleine confiance à son entraîneur Philippe Clement et au groupe professionnel en vue de la deuxième partie de saison".

En championnat, l'AS Monaco est actuellement 4ème (ex-aequo avec Rennes, 5ème) et cinq points derrière l'Olympique de Marseille, première équipe sur le podium. Les deux écuries se rencontreront la semaine prochaine à l'Orange Vélodrome pour un match crucial dans la lutte pour le podium et peut-être même le titre.