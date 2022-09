Des larmes, des sourires et de merveilleux souvenirs... C'est une immense vague d'émotion qui s'est abattue sur le monde du sport lorsque Roger Federer a annoncé qu'il mettait un terme à son immense carrière. Le Suisse aura marqué son sport comme jamais. Son parcours le place au panthéon des plus grands. Son talent, son élégance et son comportement resteront dans les mémoires.

Messi, le Federer du football pour Scaloni

Roger Federer a aussi écrit sa légende en se livrant à des combats épiques contre ses rivaux, Rafael Nadal surtout. Une dualité qui n'est pas sans rappeler celle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se sont partagés tous les honneurs et les records (dont les Ballons d'Or) pendant une quinzaine d'année. Pour le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni, Messi est bien le Federer du football.



"C'est comme ça que ça s'est passé avec Federer, qui a pris sa retraite et tout le monde était excité, car il ne jouera plus. Combien d'entre nous aimeraient le revoir jouer au tennis ? C'était merveilleux..., s'est enthousiasmé le technicien en conférence de presse La même chose arrivera avec Messi et bien plus encore parce que le football génère quelque chose de beaucoup plus fort. C'est pourquoi nous devons en profiter...", a conclu Scaloni, dithyrambique sur son meneur de jeu.