Argentine : le plan de Messi en vue de disputer le Mondial 2026 avec l'Albiceleste

Lionel Messi veut disputer la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine et pour cela, la Pulga aurait un plan très clair dans sa tête. Ainsi, d'après des informations du média espagnol Marca, le capitaine de l'Albiceleste souhaiterait prolonger au Paris Saint-Germain en vue de la saison 2023-2024. Il voudrait disputer une ultime saison en Europe avant de filer aux Etats-Unis du côté de la MLS et ainsi bien préparer le Mondial 2026 qui aura lieu en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique). Si ces informations sont confirmées, alors un retour au Barça n'aurait pas lieu pour Messi.

Messi au PSG la saison prochaine ?

Il se trouve que Messi, qui aura 36 ans en juin prochain, souhaiterait jouer une ultime Coupe du monde avec l'Argentine. Il aurait alors 39 ans au Mondial 2026 et il a déjà fait savoir à sa fédération qu'il veut être présent au Mondial dans trois ans afin de défendre le titre de l'Albiceleste. C'est pourquoi Messi veut jouer une dernière saison en Europe et tenter de gagner une ultime fois la Ligue des Champions, avant de poser ses valises aux Etats-Unis et avoir deux saisons afin de bien préparer la Coupe du monde 2026 et bien connaître l'environnement. Les clubs de MLS seraient d'ailleurs prêts à mettre en place un plan fou qui consisterait à ce que chaque club paye une partie du salaire de l'Argentin et ce quel que soit le club pour lequel il jouera. C'est une affaire à suivre mais Messi semble avoir les idées claires sur la fin de sa carrière.