Angers : Le club proche d'être racheté par un fonds d'investissement américain

Une page importante de l'histoire d'Angers va se tourner. D'après des informations de L'Equipe, le président du club depuis 2011, Saïd Chabane, a annoncé ce mercredi aux salariés le rachat futur par un fonds d’investissement américain, dans la même lignée que celui du Red Star par 777 Partners, officialisé le 11 mai dernier. Ainsi, une réunion s'est déroulée en début d'après-midi avec les salariés et en présence de trois joueurs qui représentaient l'effectif - Pierrick Capelle, Enzo Ebosse et Abdoulaye Bamba.

Des difficultés financières depuis plus d'un an

Cette vente intervient alors que le club, qui a assuré son maintien en Ligue 1 malgré sa défaite à Metz (0-1), connaît des difficultés financières depuis près d'un an. Les pertes sont évaluées à près de 37 millions d’euros de recettes au cours des deux dernières saisons. Angers s'est lui spécialisé dans l'achat-revente. L'exemple le plus marquant reste celui de Jeff Reine-Adélaïde, qui a débarqué au SCO en provenance d'Arsenal en 2018 pour 1,5 millions d'euros avant de signer un an plus tard à Lyon pour le montant de 25 millions.





Le président Chabane aspire à céder le club depuis de nombreux mois et l'avait confié à L'Equipe, en mars dernier. "Le club est toujours en ouverture du capital. Il y a eu des discussions. Je ne souhaite pas être forcément majoritaire. Rester ce n'est pas une obligation. Cela dépend du partenaire. Je ne suis pas attaché au siège", disait-il. Côté terrain, les joueurs dirigés par Gérald Baticle seront attendus contre Montpellier, ce samedi à domicile, afin de clôturer cette saison 2021-2022.