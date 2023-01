Andy Delort s'explique sur son arrivée à Nantes et évoque Emiliano Sala

Pour L'Equipe, l'attaquant Andy Delort est revenu sur son arrivée à Nantes en Ligue 1, et donc son départ de Nice. Fidèle à lui-même, l'ex-buteur de l'OGCN a détaillé les raisons de sa venue, en toute honnêteté et transparence. Si le personnage divise parfois, son côté humain est ressorti de l'échange, après explications sur le mouvement, et renvoi du choix de son nouveau numéro de maillot en hommage à Emiliano Sala, l'ancien avant-centre du FCN décédé dans un accident d'avion en 2019.

Delort, les raisons de son arrivée à Nantes et le numéro de Sala

« Avec le coach (Antoine Kombouaré) et Franck Kita on a beaucoup échangé, on était sur les mêmes valeurs, c'est ça qui a fait la différence. C'est peut-être rare dans ce milieu, mais une fois que j'avais donné ma parole au club et au coach, je savais que j'allais tout faire pour signer ici, et j'ai tenu parole. Je n'ai pas regardé à côté. À l'époque où je jouais à Tours, le coach voulait me faire venir à Lens, c'était même fait, mais après il y a eu un problème financier. Depuis on a toujours gardé le contact, il y a toujours eu ce respect, c'est le genre de personne que j'aime. Pour qui je donne tout. C'est pour ça, à l'inverse, que je suis parti de Nice. En fin de saison dernière, le club a commencé à évoquer des choses, des paroles n'ont pas été tenues. On en revient toujours au même. Quand on trahit sa parole, ça me fait mal au cœur.

Pour moi Nantes et ses attaquants, ça évoque Emiliano (Sala), bien sûr, j'ai une pensée pour toute sa famille. C'est un joueur que j'ai affronté presque toute ma carrière, en Ligue 2 et en Ligue 1. On sait très bien que ce numéro 99 que je vais porter (Emiliano Sala portait le 9)... Ça va m'apporter une force supplémentaire. »