Amical : Saint-Etienne domine Bordeaux, Monaco neutralise Francfort

Nouveaux venus à Saint-Etienne et Monaco, Adil Aouchiche et Anthony Musaba se sont illustrés ce samedi. En effet, en match amical, Saint-Etienne a battu Bordeaux (4-2), avec des buts de Nordin, Aouchiche donc, un doublé d'Abi, Baysse et Briand. Pour sa 2eme sur le banc de Monaco, Niko Kovac retrouvait une équipe qu'il connait bien, à savoir l'Eintracht Francfort (1-1). Dans cette rencontre, Musaba a donc répondu à Paciencia. Dans les autres matchs du jour, Lille a dominé Anderlecht, grâce à un doublé de Luiz Araujo, tandis que Nice a écrasé le FC DAC (6-0), avec des doublés de Gouiri, Maolida et Claude Maurice.

Lens et Reims ont joué deux matchs

Contre Angers, Rennes a attendu la fin et un but de contre son camp de Pavlovic pour s'imposer (1-0). A noter également, la victoire de Metz (1-0 contre Malines, but de Boulaya) et le nul de Montpellier (2-2 contre Bastia, buts de Mavididi et Savanier). Alors que Lens (contre Genk 1-1 et 3-2, buts de Ganago, Radovanovic, Sotoca et Costa) et Reims (contre le Standard Liège 1-0 et 3-0) ont fait des doubles confrontations contre des équipes belges. Enfin, Dijon et Sochaux se sont neutralisés (0-0).