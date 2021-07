Amical : Rennes défait contre Getafe

90’ : Fin de cette rencontre. Le SRFC s'incline 2-1 face à Getafe pour son troisième match de préparation.

🔜 Prochain rendez-vous samedi à 18h contre @LevanteUD#GETSRFC 2-1 pic.twitter.com/jDvIaJ7Rsg



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 21, 2021

Encore deux matchs de préparation pour monter en puissance

Ce ne sera pas pour ce soir. Opposé à Getafe, quinzième du dernier exercice de Liga, le Stade Rennais n'a pas connu la victoire.. Auparavant, Rennes avait été tenu en échec par Le Havre (2-2) et le Standard de Liège (3-3). C'est Enes Ünal qui a ouvert le score sur un joli coup franc direct lors de cette rencontre en faveur de Getafe (17ème). Mené, Rennes a dû patienter jusqu'à la 57ème minute et un penalty transformé par Serhou Guirassy pour égaliser.Toutefois, neuf minutes plus tard, de nouveau sur penalty, c'est Getafe qui a repris l'avantage grâce à Hugo Duro (66ème). Le carton rouge adressé à John Patrick Finn (Getafe) pour accumulation de cartons jaunes (86ème) ne changera rien à l'affaire : Rennes a terminé par une défaite. Avant la reprise de Ligue 1, prévue face à Lens le 8 août prochain, le club breton aura deux matchs de préparation afin de tenter de monter en puissance : le samedi 24 juillet à 18 heures face à Levante, puis le 31 juillet, face au Torino à la même heure. Sixième du dernier exercice de Ligue 1, Rennes disputera la Ligue Europa Conférence cette saison.