Amical : Match nul entre Montpellier et Metz

#FCMMHSC C'est terminé à Besançon ! Face au @MontpellierHSC, les Grenats ont su réagir et égaliser grâce à un nouveau bijou de @farid_boulaya (1-1) ! pic.twitter.com/FNLyPebx1j

— FC Metz ☨ (@FCMetz) August 22, 2020

Ce n'était pas de la Ligue 1 mais ça y ressemblait. Metz et Montpellier se sont affrontés ce samedi après-midi dans un match amical organisé à Besançon. Ils se sont quittés sur un score nul : 1-1. Cette rencontre permettait à deux formations dont la reprise de la Ligue 1 a été repoussée à cause des parcours européens de Paris et de Lyon de peaufiner leur préparation.Pour cette répétition générale, ils ont chacun marqué un but. Juste avant la mi-temps, Gaëtan Laborde a ouvert le score sur un exploit individuel mais après l'heure de jeu, Farid Boulaya a exploité un bon travail d'Ibrahima Niane pour égaliser de bien belle manière.Les deux entraîneurs ont procédé à une large revue d'effectif. Jonas Omlin a notamment eu l'occasion de s'illustrer pour la première fois avec la Paillade. Le gardien suisse acheté à Bâle a été sollicité par Opa Nguette en début de rencontre. Du côté messin, Habib Diallo a participé au dernier quart d'heure malgré les rumeurs de départ.« Je suis assez satisfait du rythme, on se rapprochait beaucoup d’un match de Ligue 1. Les enseignements sont positifs ! » a déclaré l'entraîneur messin à l'issue de la rencontre. La semaine prochaine, c'est bien le championnat qui commencera pour ces deux équipes. Montpellier ira à Rennes alors que Metz recevra Monaco. Le rythme sera encore plus élevé pour ces deux belles affiches qui ne devraient pas ressembler à des amicaux.