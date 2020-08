Amical : Lille s'incline à domicile contre Mouscron

On en restera là pour ce match amical.



Lille n'a pas pu réitérer la même performance que lors du "match aller", remporté (2-1) par les Dogues voilà un mois. Ce mercredi dans la matinée, sur l'une des pelouses du Domaine de Luchin, le centre d'entraînement de Lille, le LOSC a manqué d'un peu de tout pour renverser Mouscron, qui évolue en première division belge. Avec une équipe plutôt remaniée et malgré une légère domination, les Nordistes n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Au quart d'heure de jeu, c'est même Mouscron qui a ouvert le score grâce à Badibanga en contre-attaque.En seconde période, les Dogues se sont montrés davantage pressants devant le but sans parvenir à se montrer précis pour revenir au score. À noter que la recrue Burak Yilmaz est entrée à la 68eme minute de la rencontre pour Lille. Le bilan de la préparation reste mitigé pour Christophe Galtier. En quatre matchs, les Lillois se sont imposés à deux reprises (contre Anderlecht et contre Mouscron) pour deux défaites dont celle contre le FC Bruges (0-2), le 27 juillet dernier.Maignan - Pied, Gabriel, Djalo, Bradaric - Niasse, Sanches - Bamba, Ikoné - Capita, Mpembelé