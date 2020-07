Cinquante-trois secondes ! Le PSG n'a pas eu besoin de plus de temps pour ouvrir le score contre le Celtic Glasgow (4-0). Le champion d'Ecosse n'a pas tenu une minute face au rouleau compresseur parisien. Comme Le Havre ou Waasland-Beveren, il a été surclassé. Avec ce but précoce de Kylian Mbappé, le club de la capitale a prouvé d'entrée qu'il était concentré sur son objectif : monter en puissance face à l'adversaire le plus prestigieux de sa préparation estivale. Appliqué, le PSG a misé sur ses transitions rapides pour malmener une équipe censée être en avance physiquement. L'écart n'a pas sauté aux yeux, mais la dangerosité des Ecossais a été évidente.

« On est content de souffrir »



Pour la première fois depuis le début de l'été, Paris a été inquiété. C'était l'objectif de ce match face à un club habitué aux compétitions européennes. Mais les hommes de Thomas Tuchel ont été surpris par les velléités adverses. Kylian Mbappé l'a avoué à la pause au micro de nos journalistes. « On est content de souffrir. On sait que pour ce qui nous attend on a besoin de souffrir. C'est bienvenu. On s'y attendait peut-être pas autant mais c'est bien qu'on souffre un peu. C'est un match de bon niveau contre une équipe qui est venue pour jouer et pour nous mettre en difficulté. » Face aux coéquipiers d'Odsonne Edouard, le PSG passait un véritable examen. Et il a été réussi en obtenant une mention.

Sous la menace du Celtic, tous les Parisiens ont fait des efforts



Le temps fort des Bhoys a duré une vingtaine de minutes au milieu de la première période. Pendant ce laps de temps, les titulaires parisiens, privés de ballon, ont reculé. Ils ont été mis en difficulté mais ils n'ont jamais craqué. En défense centrale, Marquinhos et Thiago Silva ont fait parler leurs fondamentaux pour tenir la baraque. Quand l'implication défensive du quatuor offensif a été douteuse, tout le monde s'est ressaisi pour faire les sacrifices nécessaires. Kylian Mbappé est notamment revenu avec une longue course défensive pour neutraliser Jérémie Frimpong sur un contre écossais qui s'annonçait dangereux. La remise en question a été immédiate ; le collectif s'est rapidement ajusté à la valeur de son adversaire pour le mettre en échec. Il y a eu de la réussite quand la tête de Christopher Jullien a été repoussée par le poteau de Keylor Navas, mais l'impression de solidité est réelle. Ce mardi soir, Paris a encore terminé un match sans encaisser de bus. Et grâce à son efficacité offensive, le club français a prouvé qu'il évoluait une classe au-dessus de son adversaire.

L'insolence écossaise a été sanctionnée



Quand ce PSG est rigoureux, il est injouable et il l'a prouvé durant cette rencontre. Dès que l'orage est passé, Neymar a doublé la mise. Ce but a permis de sanctionner l'insolence d'Ecossais incapables d'aller au bout de leurs idées. Plus tard dans le match, Ander Herrera et Pablo Sarabia ont ajouté deux buts supplémentaires. Ces réalisations marquées quand le onze a été remanié prouvent que les remplaçants aussi ont bien appris leurs leçons. L'efficacité a été totale et partagée. Désormais, tout le monde va devoir se concentrer sur une orientation commune : les finales nationales et les échéances continentales.

Le PSG monte en puissance :