Alexander Nübel en quête de lumière à l'ASM

Meilleur gardien de l'Euro Espoirs

Il suffit de regarder la fiche technique pour se rendre compte des similitudes du jeune Alexander Nübel avec le vétéran Manuel Neuer. Et comme si cela ne suffisait pas, le parcours des deux hommes est similaire à un détail près, l'un représente le présent du Bayern Munich et l'autre, son futur. Cette distinction entre eux a eu raison du futur à court terme du jeune Allemand de 24 ans. Barré par la légende du club la saison dernière, la première de Nübel sous le maillot bavarois (4 matchs joués), le portier a demandé à changer d'air pour accroitre son temps de jeu et gagner de l'expérience. Sven Ulreich de retour en Bavière pour jouer le rôle de doublure, le natif de Paderborn a pu se mettre en quête d'un challenge intéressant pour la suite de sa carrière.Dans le même temps plus au sud, Niko Kovac souhaite mettre en concurrence son gardien Benjamin Lecomte. Le Croate a ciblé Nübel, l'ASM et le Bayern se mettent d'accord à la fin du mois de juin sur un prêt de deux ans du gardien bavarois avec possibilité de le rapatrier au bout d'une année. Pour l'AS Monaco, l'opportunité d'avoir un deuxième gardien performant surtout si le club participe à la Ligue des Champions, ne serait pas du luxe. Actuellement, l'ASM compte le Polonais Radoslaw Majecki et le vétéran italien Vito Mannone si Benjamin Lecomte se blesse. Et justement en ce moment, l'ancien gardien de Lorient est sur le flanc... La bonne opération est aussi pour Alexander Nübel. En rejoignant la formation monégasque, le portier va découvrir des conditions de travail idéales pour regoûter pleinement au football dans l'optique de relancer une carrière qui a subi un vrai coup d'arrêt à Munich.



Même s'il fait ses débuts officiels à 18 ans, ce n'est qu'à partir de la saison 2018/2019 qu'il éclate réellement à Schalke. À la suite de la blessure du titulaire du poste, Ralf Fährmann, Alexander Nübel prend alors sa place avant d'être officiellement intronisé gardien titulaire à la trêve hivernale en 2019. Sous contrat jusqu'en juin 2020, l'Allemand précise d'emblée qu'il ne souhaite pas prolonger son aventure au-delà de son contrat. Désigné meilleur gardien de l'Euro Espoirs avec l'Allemagne durant l'été, le portier est sur un nuage et son entraîneur, David Wagner lui donne même le capitanat à 22 ans et 24 matchs chez les professionnels.

Excellent au pied et sur sa ligne, intelligent, le néo-monégasque n'en reste pas moins un jeune gardien qui peut faire des erreurs comme en décembre 2019 où il réalise une sortie absolument pas maîtrisée sur Mijat Gaćinović. Un geste qui lui vaudra une exclusion et quatre matchs de suspension... Libre à l'issue de son contrat avec Schalke, Alexander Nübel fait un choix risqué de rejoindre le Bayern Munich du grand Manuel Neuer. Alors que la prolongation du vétéran traîne en longueur, le jeune pousse y voit un signe du destin mais il est freiné dans son élan par l’officialisation de la nouvelle redoutée trois mois plus tard... Sans possibilité de s'exprimer ni d'inverser la tendance sous Hansi Flick, l'international espoir allemand mange son pain noir pendant un an mais il espère bien retrouver de l'appétit sur le Rocher.