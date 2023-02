Ajaccio : Mangani opéré d'un pneumothorax et placé en soins intensifs

Ce sont des nouvelles jamais plaisantes à lire. Ainsi, ce jeudi 2 février, on a appris que Thomas Mangani, le milieu de terrain de l'AC Ajaccio, avait été opéré d'un pneumothorax et placé en soins intensifs. Sorti sur blessure hier lors du match face à Angers à Raymond-Kopa, le joueur du club corse a été opéré dans la nuit de mercredi à jeudi, comme relayé par RMC Sport, avant d'être placé en soins intensifs. L'ancien joueur du SCO s'est fait une grosse frayeur, sortant de la pelouse peu après l’heure de jeu et à la suite d'une blessure après un choc violent avec Abdallah Sima (64e).

Mangani placé en soins intensifs

Le milieu de terrain de 35 ans a donc dû être emmené à l'hôpital où il a été opéré de ce pneumothorax. Après l'opération, les médecins ont décidé de le placer en soins intensifs. Mais comme l'a indiqué son club d'Ajaccio, tout s'est bien passé et Mangani sera de retour rapidement en Corse. "Victime d’un pneumothorax, notre joueur a été pris en charge immédiatement. L’intervention s’est bien passée, Thomas sera bientôt de retour en corse. L’ensemble du club souhaite un bon rétablissement à Thomas Mangani", écrit l'ACA sur ses réseaux sociaux. Plus de peur que de mal donc pour l'ancien Angevin, qui a eu une très grosse frayeur hier soir.